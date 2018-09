Uitbaters café Stad Aalst nu ook eigenaars 01 september 2018

02u24 0 Oostende Jan van Dun en Marleen van Handenhove hebben na vier jaar nu ook het pand van café Stad Aalst gekocht. "We hebben onze kans gegrepen om ervoor te zorgen dat onze succesvolle zaak hier kan blijven."

Jan en Marleen namen vier jaar geleden het café aan het Marie-Joséplein over en doopten het om in café Stad Aalst, naar hun vorige woonplaats. "We waren eigenlijk in Oostende komen wonen om het rustiger aan te doen, want ook in Aalst baatten we een zaak uit. Na enkele maanden kriebelde het echter om opnieuw een café open te doen", vertelt de uitbater. Na vier jaar krijgt het pand een blijvende toekomst als café. "We hebben het pand nu gekocht. Toen we hoorden dat de eigenaar wilde verkopen, hebben we onze kans gegrepen. We hebben de voorbije jaren ons best gedaan om er een mooie zaak van te maken", vertellen de kersverse eigenaars. (LBB)