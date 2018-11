Uitbater Pomodoro krijgt boete van 96.000 euro voor belemmeren inspectie 29 november 2018

De uitbater van een Italiaanse traiteurzaak met restaurant in Oostende heeft in de Brugse rechtbank een geldboete van 96.000 euro gekregen voor het belemmeren van toezicht door de sociale inspectiediensten. Van dat bedrag moet de 46-jarige Francesco D. 19.200 euro effectief betalen.





De sociale inspectie wilde eind vorig jaar de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Pomodoro onderzoeken. De voorbije jaren werkten in totaal twintig verschillende werknemers voor de zaak op de Groentemarkt. De uitbater was op het moment van de controle naar eigen zeggen net uit het ziekenhuis ontslagen en beloofde de nodige documenten over te brengen. Uiteindelijk liet Francesco D. niets meer van zich horen. Zelfs een tussenkomst van de politie mocht niet baten. Volgens zijn advocate begreep de man, die uit de streek rond Charleroi afkomstig is, niet wat de controleurs van hem wilden. Begin dit jaar werd z'n zaak intussen failliet verklaard. (SDVO)