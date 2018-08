Uitbaatster Bistrot krijgt plaats 9 op Stadslijst 24 augustus 2018

02u33 0 Oostende Veronica Bersteneva, zaakvoerster van Bistrot, krijgt plaats 9 op de Stadslijst, en onderneemster Jasna Ameye schuift op naar plaats 5 in plaats van Fabrice Goffin.

Veronica Bersteneva is 29 jaar en zaakvoerster van Bistrot op het Monacoplein. Ze is de 15de Stadsmaker op de lijst met 25 sp.a-kandidaten. "Vanuit mijn professionele achtergrond wil ik mij richten op het uitgaansleven. Ik merk in de algemene opinie dat het uitgaansleven in Oostende zou achteruit gaan. Ik wil daar op een constructieve en positieve manier verandering in brengen. Er worden enorm veel evenementen georganiseerd in en rond Oostende, maar er mag zeker wat meer aandacht gaan naar de uitgaansbuurt, naar Montmartre", aldus Bersteneva.





Jasna Ameye krijgt de plaats van Fabrice Goffin op de Stadslijst. Goffin, medezaakvoerder van Zora Bots en voorzitter van het dierenasiel, haakt af uit professionele overwegingen. De voorzitter van de handelaarsbond Belle Epoque schuift dus op naar plaats 5. "Als onderneemster kom ik dagelijks in contact met Oostendenaars. Die gesprekken werpen vaak een frisse kijk op thema's die elke inwoner aanbelangen: veiligheid, wooncomfort, erfgoed, toerisme, werken, meer groen en jonge gezinnen."





De kandidaat die de Stadslijst vervolledigt op plaats 35 wordt in september bekendgemaakt. (LBB)