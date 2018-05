UGent helpt bedrijven met problemen oplossen 25 mei 2018

Het Economisch Huis Oostende geeft, in samenwerking met de Universiteit Gent, alle bedrijven de kans om wetenschappelijk gefundeerde oplossingen te vinden voor hun onderzoeksvragen en werkingsproblemen. "Deskundigen van de Universiteit zoeken antwoorden op concrete onderzoeksvragen of problemen. Ook ideeën kunnen getest worden in een gecontroleerde omgeving. Dit kan een grote hulp betekenen voor de Oostendse ondernemingen, zowel voor de starters als voor de grotere bedrijven", verduidelijkt Sabine Friederichs. Het Economisch Huis Oostende roept dan ook alle bedrijven op om zich te registreren via www.economischhuis.be. (LBB)