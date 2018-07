Twintigtal jobstudenten bestolen in campus Hogeschool Vives 11 juli 2018

Een twintigtal jobstudenten zijn maandag bestolen in de voormalige campus van Hogeschool Vives langs de Zeedijk in Oostende. Iemand drong de vergaderzaal, waar de persoonlijke spullen van de jobstudenten lagen, binnen via een raam. Tal van smartphones, portefeuilles, rugzakken en persoonlijke bezittingen bleken gestolen . "De jobstudenten waren bezig met de verhuis van de opleiding Bouw naar de nieuwe campus in de Lijndraaiersstraat. De campus aan de Zeedijk en de Troonstraat is namelijk verkocht en wordt uit gebruik genomen", zegt Frank Devos, woordvoerder van Hogeschool Vives. "Toen de jobstudenten na het werk om hun spullen gingen, bleken die verdwenen. De buit is niet min. De politie werd verwittigd en die startte een onderzoek op. We proberen een regeling te treffen met de verzekeraars om het verlies te vergoeden", besluit Devos. (BBO)