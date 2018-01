Twintigers terecht voor inbraken in flats en sportlokalen 20 januari 2018

Drie twintigers riskeren celstraffen voor verschillende inbraken. N.R. (27) zou verantwoordelijk zijn voor drie fietsdiefstallen en zes inbraakpogingen en één effectieve inbraak in Middelkerke. Oostendenaars J.N. (24) en G.V. (26) riskeren celstraffen voor een inbraak in de tennisclub van Middelkerke. Daarbij werd twee jaar geleden voor meer dan 6.000 euro schade aangericht. In november en december 2015 braken zij ook tweemaal binnen in de voetbalkantine van KSV Bredene.De voetbalclub vraagt een schadevergoeding van 7.000 euro. Uitspraak op 15 februari. (SDVO)