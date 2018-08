Twintigers blijven maand langer in cel voor inbraak en afpersing 02 augustus 2018

Twee twintigers blijven een maand langer in de cel op verdenking van afpersing en inbraak in een woning vorige week in de Kaïrostraat in Oostende. De twee braken - samen met de broer van een van hen, die niet werd aangehouden - in, waarna het tot een confrontatie kwam met de bewoners. Die moesten onder bedreiging van 'een glimmend voorwerp' geld afgeven. Opvallend: een dag later keerden de twee terug om in te breken ... bij de buren. De politie kon ze toen klissen. Het duo ontkent de afpersing. De raadkamer besliste toch om hun aanhouding te verlengen. (MMB)