Twintiger krijgt 4 jaar voor verkrachting van drie meisjes 06 juni 2018

02u38 1

Een 22-jarige man uit Oostende heeft vier jaar cel gekregen voor de verkrachting van drie minderjarige meisjes. Benjamin P. was op Facebook bevriend met honderden meisjes, die soms amper 12 jaar oud waren. Hij vroeg hen om naaktfoto's en stuurde ook seksueel getinte berichten. Op 2 november 2016 verkrachtte hij twee minderjarige meisjes in Middelkerke. En op 20 juni vorig jaar werd een 13-jarig kind, een meisje met een beperking dat was weggelopen, teruggevonden in de flat van Benjamin P. De twintiger bekende dat hij drie keer seks met haar had gehad. Uit het onderzoek bleek dat de Oostendenaar verder nog vier meisjes tussen 12 en 17 jaar aanzette tot webcamseks. Bovendien randde hij als babysitter ook een 8-jarig meisje aan en werden op zijn computer bestanden met kinderporno gevonden. (SDVO)