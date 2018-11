Tweemaal brand door vergeten kookpot 19 november 2018

02u21 0

De brandweer van Oostende is vrijdagnamiddag en -avond twee keer opgeroepen voor een brand door een vergeten kookpot op een fornuis. Rond 16 uur was er hevige rook in een woning in de Frans Musinstraat. De bewoners raakten zelf buiten en de brandweer kon het vuur blussen. Het appartement liep lichte schade op en is nog bewoonbaar. Rond 20 uur moest de brandweer opnieuw uitrukken, ditmaal naar de Zwaluwenstraat. De bewoner had olie op een elektrisch vuur gezet, maar vergat die evenzeer. De brandweer doofde de vlammen met een branddeken. Ook daar bleef de schade klein. (BBO)