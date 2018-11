Tweede fase werken Konterdamkaai 10 november 2018

02u23 1

Omwille van werken aan het Warmtenet werd de Konterdamkaai afgesloten voor alle verkeer. De werken schieten goed op. Komende maandag gaat fase 2 van start. De werken omvatten de verdere aanleg van het warmtenet. In de tweede fase wordt de Konterdamkaai volledig afgesloten tussen de spoeddienst van AZ Damiaan en het Van Glabbekeplein. De spoeddienst is bereikbaar via de wijk Hazegras, Slimmersdreef en Konterdamkaai. Bezoekers kunnen het ziekenhuis enkel bereiken via de Gouwelozestraat. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd. (LBB)