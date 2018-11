Twee werknemers naar ziekenhuis door CO in fitness 08 november 2018

In fitnesscentrum JIMS in de Torhoutsesteenweg in Oostende zijn gisterenmorgen twee werknemers ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Er was namelijk een probleem met de verwarmingsinstallatie waardoor er CO vrijkwam. De zaak werd onmiddellijk gesloten en de brandweer kwam ter plaatse om de nodige metingen uit te voeren. Distributiebeheerder Eandis sloot de gastoevoer af zodat er geen verder gevaar meer was. Het fitnesscentrum opende rond 15 uur opnieuw de deuren, weliswaar zonder verwarming of warm water. De twee personeelsleden mochten het ziekenhuis snel verlaten. Volgens de directie van JIMS is het fitnesscentrum de volgende dagen opnieuw geopend en wordt de installatie zo spoedig mogelijk vervangen. (BBO)