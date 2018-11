Twee vrouwen met geweld bestolen op straat 20 november 2018

In Oostende is gisteren tot twee keer toe een vrouw overvallen met geweld. Volgens Carlo Smits van de Lokale Politie Oostende werd rond 9 uur 's morgens een 49-jarige thuisverpleegster aangevallen in de Westlaan. De vrouw was op dat moment uit haar wagen aan het stappen. De dief vroeg in het Engels om geld en probeerd haar handtas te nemen. Een voorbijrijdende automobilist zag dat gebeuren en stopte, waarop de dader wegliep. Het slachtoffer liep wel pijn aan de schouder op. Rond 13.30 uur was er een tweede feit, in de Bouwmeesterstraat. Daar liep een 59-jarige vrouw op straat toen en man met donkere huidskleur haar handtas uit haar handen trok. De dader stal er honderd euro uit en nam de benen. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of beide feiten aan elkaar gelinkt zijn of dezelfde dader hebben.





(BBO)