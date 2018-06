Twee vermeende bromfietsdieven vrijuit 13 juni 2018

Het parket van Brugge dacht met de arrestatie van drie twintigers uit Oostende de verantwoordelijken voor een deel van de bromfietsdievenplaag in Oostende te hebben gevonden. Maar twee van de drie beklaagden werden door de rechter in Brugge vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijzen. De twee hadden ook altijd alles ontkend. Een derde man werd wel veroordeeld. Het is in de garagebox van D.D. dat de politie eind 2016 een huiszoeking had gehouden. Daarbij werden vier gestolen Boosters gevonden en een hoeveelheid onderdelen en chassisnummers die aan eerdere gestolen bromfietsen konden worden gelinkt. Bij een verdere huiszoeking in zijn woning werd ook heel wat materiaal gevonden om de bromfietsen te demonteren en ze te overspuiten in een ander kleur, om ze daarna verder te verkopen. Met een andere gestolen bromfiets werd een joyride door Oostende gehouden waarna de tweewieler gedumpt werd in de Spuikom. D.D. kreeg een werkstraf van 60 uur en een geldboete van 300 euro. Zijn twee vrienden gaan dus vrijuit. (JHM)