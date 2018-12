Twee verdachten naar rechter voor gewapende overval op Gamma Siebe De Voogt

04 december 2018

De Brugse raadkamer heeft twee prille twintigers doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor de gewapende overval op de Gamma in Oostende. Ayoub A. (22) uit Tienen en Alex R. (22) uit Leuven drongen op vrijdagmorgen 29 juni het filiaal langs de Nieuwpoortsesteenweg binnen via een zijdeur. Ze bedreigden twee personeelsleden met een wapen en namen de vlucht met 10.000 euro cash geld. Bij een huiszoeking in de hotelkamer van A. vonden speurders slechts 2.500 euro terug. De rest gaf de man naar eigen zeggen uit aan drank en drugs. Op 18 juni had de Tienenaar ook al een gewapende overval gepleegd op een Aldi in Leuven. Ook voor die feiten zal hij zich in de Brugse rechtbank moeten verantwoorden. Niet de eerste keer overigens, want in november 2015 maakte A. ook al deel uit van een bende die tien werknemers van de Albert Heijn in Leuven gijzelde en beroofde. Hij kreeg daarvoor al zes jaar gevangenisstraf. Het proces rond de overval op de Gamma start wellicht al binnen een drietal weken. Nog zeker tot hun proces blijven de twee twintigers in de cel.