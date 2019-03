Twee verdachten in de cel voor fatale overdosis van 29-jarige Oostendenaar Bart Boterman

06 maart 2019

11u22 0 Oostende Twee Oostendenaars zitten in de cel voor hun betrokkenheid bij een fatale overdosis drugs afgelopen zaterdag in Oostende. Daarbij kwam een 29-jarige Oostendenaar om het leven.

Het slachtoffer bezweek volgens parket van Brugge wellicht aan een overdosis van heroïne en of cocaïne. De politie pakte J.H. (35) en A.L. (32) op omdat ze bij het slachtoffer aanwezig waren toen de dodelijke dosis drugs werd ingenomen. Het slachtoffer stierf namelijk in de woning van een van hen. Wie de dodelijke shot heeft gezet, is niet duidelijk.

Dinsdagmorgen werden de twee Oostendenaars voor de onderzoeksrechter geleid, die besloot om hen in voorhechtenis te plaatsen. Vrijdag komen de twee voor de raadkamer, waar zal worden geoordeeld of ze langer in de cel moeten blijven. Intussen gaat het onderzoek verder.