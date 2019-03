Twee verdachten blijven in cel voor

fatale overdosis van twintiger Siebe De Voogt

08 maart 2019

17u02 0 Oostende Twee Oostendenaars moeten een maand langer in de cel blijven voor hun betrokkenheid bij de drugsdood van een man. Het 29-jarige slachtoffer kwam zaterdag om het leven in de woning van één van hen.

De hulpdiensten werden zaterdagavond naar de woning van A.L. (32) geroepen in Oostende. Het was de bewoner zelf die hen verwittigde. Binnen troffen ze het levenloze lichaam van een 29-jarige man aan. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het vermoedelijk ging om een drugsdode. De autopsie bevestigde dat de man omkwam door een overdosis heroïne of cocaïne of een combinatie van beide. De bewoner van het appartement en een 35-jarige vriend werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor hun betrokkenheid bij de dood van de twintiger. Zij worden ervan verdacht hem de drugs te hebben verschaft, al leggen beiden daarover tegenstrijdige verklaringen af. Zowel A.L. als J.H. ontkennen dat ze de fatale dosis drugs aan het slachtoffer bezorgden.