Twee transmigranten vluchten uit Bulgaarse truck JHM

01 februari 2019

Twee transmigranten konden vrijdagochtend ontsnappen nadat ze betrapt werden door de trucker van de vrachtwagen waarin ze verscholen zaten. Even voor 9 uur zette de Bulgaarse trucker zich aan de kant langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende ter hoogte van het tankstation. De trucker had gezien dat het zeil van de oplegger was losgesneden. Toen hij ging kijken, sprongen twee transmigranten uit de oplegger en zetten het op een lopen. De man belde de politie, maar de twee waren al spoorloos.