Twee puppy’s harteloos gedumpt op straat... En het dierenasiel is nochtans vlakbij Bart Boterman

28 december 2018

13u23 1 Oostende De dienst milieuhandhaving van de lokale politie Oostende is op zoek naar informatie over twee jonge puppy’s, die in de vrieskou werden achtergelaten op straat. “Vermoedelijk komen de hondjes uit hetzelfde nest. We willen weten welke problematiek erachter schuilt”, zegt eerste hoofdinspecteur Alain Peeters van afdeling milieuhandhaving.

Het eerste hondje werd op 2 december door voorbijgangers gevonden op een braakliggend terrein in de Biekorfstraat in Oostende, vlak bij de spoorweg. “Het hondje was pas een drietal weken oud, uitgedroogd en onderkoeld. De toestand van de jonge pup verbeterde snel bij de dierenarts en momenteel verblijft de pup in een gastgezin”, vertelt Alain Peeters. Het hondje, vermoedelijk een kruising met een boxer, was niet gechipt. Via de sociale media verspreidde de politie een opsporingsbericht om meer te weten te komen over de oorsprong van het hondje.

Vuurtorenwijk

Enkele weken later werd opnieuw een hondje aangetroffen, namelijk op 22 december in de Vingerlingstraat in de Vuurtorenwijk in Oostende. “Op basis van het uiterlijk komt het hondje wellicht uit hetzelfde nest als de eerste pup. Het werd verzorgd in een dierenkliniek en verblijft momenteel in het asiel. Na een beslissing van Inspectie Dierenwelzijn kan het hondje allicht worden vrijgesteld voor adoptie”, zegt eerste hoofdinspecteur Peeters.

De politie is een onderzoek gestart en roept daarbij de hulp in van de burgers. “In eerste instantie gaat onze bekommernis uit naar het welzijn van de hondjes. Als beide hondjes niet waren gevonden, zouden ze het wellicht niet hebben overleefd, omdat ze nog voeding van hun moeder nodig hadden. Achterlaten van dieren op zich is al strafbaar, met een minimumboete van 416 euro. Maar we vragen ons ook af welke problematiek erachter schuilt. Het dierenasiel is niet veraf. Wilden de vorige eigenaars kosten vermijden? Of schuilt daar meer achter?”, vraagt de eerste hoofdinspecteur zich af. De hondjes kunnen namelijk ook het resultaat zijn van illegale fokkerij.

Wie meer informatie heeft, kan mailen naar pz.oostende.milieuhandhaving@police.belgium.eu