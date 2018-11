Twee plus twee is twee 20 november 2018

KT Nut en Vermaak Oostende start het toneelseizoen met Twee plus twee is twee, een komedie van Marc Smet in een regie van Katrien Kamler. Een ouder echtpaar komt naar een toneelvoorstelling kijken. Een koppeltje speelt er toneel: scènes uit een huwelijksleven. Door toedoen van de regisseur resulteert dit in een ongeloofwaardige confrontatie. Debutanten Jolijn Allary en Kevin Franckx mogen rekenen op heel wat steun van de ervaren rotten Véronique Fonteyne en Willy Poelvoorde. De voorstellingen vinden plaats in zaal Dactylo op de derde verdieping van het Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. Er is een voorstelling op vrijdag 7 en zaterdag 8 december telkens om 20.30 uur en op zondag 9 december om 15 uur. De toegang bedraagt 11 euro. Reserveren voor onze voorstellingen kan via het Uit-Loket in De Grote Post 059/33.90.00 of www.degrotepost.be. (LBB)