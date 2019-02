Twee keer minderjarige diefjes betrapt op woensdagnamiddag BBO

28 februari 2019

16u42 0 Oostende In de winkelstraten in Oostende werden op woensdagnamiddag tot twee keer toe stelende minderjarigen betrapt. Het ging om meisjes van 15 en 16 jaar oud en jongens van 13 en 14.

In een winkel in de Kapellestraat probeerden de meisjes rond 15.30 uur twee flesjes parfum te stelen maar werden ze betrapt door de winkeldetective. De politie werd verwittigd. Nagenoeg tegelijkertijd kwam nog een oproep binnen. In een warenhuis in de Alfons Pieterslaan hadden de jongens verschillende pakjes lucifers weggestoken om te stelen. Of de jonge diefjes en dievegges van elkaar afwisten, is niet bekend. De politie stelde telkens een proces-verbaal op, gaf de parfum en lucifers terug en verwittigde de ouders.