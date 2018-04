Twee jaar voor steek met mes 10 april 2018

Een 33-jarige vrouw die tot voor kort in Tielt woonde, maar nu in Oostende woont, heeft twee jaar cel gekregen omdat ze al voor de tweede keer in drie jaar tijd haar vriend neerstak met een mes. Op 24 september 2016 viel I.C. de man aan die haar onderdak bood in Tielt. Na een discussie haalde ze uit met een broodmes en raakte de man in zijn bovenarm. Hij hield er een gapende wonde aan over. Opvallend is dat de vrouw toen onder voorwaarden stond omdat ze een jaar eerder een andere man, haar ex toen, ook al aanviel met een mes. Ook die hield er verwondingen aan over. I.C. kreeg voor die feiten 12 maanden cel met uitstel, die nu effectief geworden zijn. Voor de tweede steekpartij en voor nog andere feiten van slagen en verwondingen tegenover een vrouw, kreeg ze nu twee jaar cel. De rechter toonde zich zelfs nog zeer mild want ook deze keer kreeg ze uitstel. "Maar dan moet je je wel houden aan voorwaarden en onder meer werken aan je alcoholverslaving via begeleiding. Er komt ook een verbod op alcoholmisbruik", motiveerde de rechter. I.C. neemt nu al antabuse in. (JHM)