Twee jaar cel voor bedreiging met schilmesje 18 april 2018

02u54 0 Oostende Een koppel uit Oostende is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een weekend vol feiten op 24 november vorig jaar.

A.M. en B.F., die beiden een groot drugsprobleem hebben, verbleven toen in het appartement van D.D. en T.V. Omdat die eerste hoorde dat hij zijn uitkering kon verliezen door hen onderdak te geven zette hij hen buiten. Daarna drong het duo een vishandel binnen waar ze een pot vissoep en scampi stalen. Met een gestolen bankkaart werd geld afgehaald en op 27 november trok A.M. naar een apothekeres. "Ik wil 50 euro hebben", zei ze stuntelig. De apothekeres was niet onder de indruk, ze verklaarde nadien dat ze dacht aan een grap met verborgen camera, en stuurde A.M. wandelen. "En wat als ik een wapen bovenhaal?", reageerde ze. Waarop ze een schilmesje bovenhaalde. Maar ook dat deed de apothekeres niet zwichten. A.M. nam dan maar de benen. "Sorry voor de bedreigingen, daag", zei ze nog. Zij kreeg 2 jaar cel, haar vriend voor de inbraak 18 maanden. (JHM)