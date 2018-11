Twee jaar cel voor agressieve dief bij De Weert Sport 07 november 2018

Een twintiger uit Oostende moet twee jaar naar de cel voor een diefstal met geweld bij de bekende sportwinkel De Weert Sport in zijn thuisstad.





Dwight V. stapte in het voorjaar de winkel binnen en wilde graag een trainingsbroek buitmaken. De man stak de broek weg, maar een jobstudent had alles gezien. Hij sprak er V. over aan, maar die reageerde door de jobstudent hardhandig in de rekken te duwen en dreigde hem nog te slaan. Twee andere werknemers kwamen tussenbeide, maar deelden ook in de klappen. Daarop werd de politie gebeld die V. arresteerde, maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot. Hij moet er nu 2 jaar voor brommen. Zijn kompaan Sammy D., die bij hem was tijdens de diefstal, kreeg 1 jaar cel met uitstel en 800 euro boete. Twee slachtoffers ontvangen elk 250 euro. (JHM)