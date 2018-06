Twee jaar cel onder voorwaarden voor steekpartij 19 juni 2018

De 36-jarige Oostendenaar Michael A. heeft twee jaar celstraf onder voorwaarden gekregen voor een steekpartij tijdens een uitgaansnacht in de Langestraat in Oostende. Op 13 augustus 2016 stak hij slachtoffer Diego Perez Garçia (31) met een knipmes in het gezicht. Het slachtoffer kwam op voor een vriendin die werd lastiggevallen door de dader. Die gooide na het incident het mes weg in een bloembak en zette het op een lopen. Het parket bracht de feiten voor de rechtbank als poging tot doodslag, maar de rechter herkwalificeerde naar opzettelijke slagen en verwondingen. Het slachtoffer, kelner bij restaurant La Vie, liep een groot litteken op ter hoogte van de kin. Hij krijgt 12.724 euro schadevergoeding. De beklaagde werd ook vervolgd voor slagen ten aanzien van een medegedetineerde tijdens de voorhechtenis. Hij sloeg hem namelijk een gebroken neus tijdens een wandeling. Dat slachtoffer krijgt 532 euro schadevergoeding. Michael A. moet voorlopig niet naar de cel, maar bij het minste incident of het schenden van voorwaarden kan het parket hem meteen laten opsluiten.





