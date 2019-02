Twee dronken amokmakers opgepakt aan station JHM

03 februari 2019

17u58 0 Oostende Twee dronken amokmakers zijn zaterdagavond door de politie gearresteerd aan het station van Oostende.

De eerste man, een 57-jarige Oostendenaar, werd rond 18.50 uur aangetroffen en zorgde voor overlast aan de loketten. De man werd meegenomen naar het bureel en in de politiecel gestopt om te ontnuchteren. Twee uur later werd alweer een man aangetroffen die overlast veroorzaakte. Hij had geen papieren bij zich om zich te identificeren en werd eveneens in de politiecel gestopt. De politie stelde telkens een PV op.