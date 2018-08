Twee dievegges betrapt 03 augustus 2018

Op het Wapenplein in Oostende werden woensdagavond rond 18.30 uur twee vrouwen op heterdaad betrapt bij het plegen van een winkeldiefstal in een kledingzaak. De twee vrouwen, van 20 en 36 jaar oud, bleken bij controle zelfs in aanmerking te komen voor vier eerdere diefstallen in verschillende winkels. De politie stelde een PV op.





(JHM)