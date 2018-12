Twee buizerds vergiftigd met lokaas, één vogel haalt het niet Bart Boterman

06 december 2018

23u44 1 Oostende Het vogelopvangcentrum van Oostende heeft enkele dagen geleden twee vergiftigde buizerds binnengekregen. Een van de twee vogels was bij aankomst al overleden. De andere buizerd kon op het nippertje gered worden.

“Twee voorbijgangers zagen de dieren liggen langs de kant van de weg en verwittigden ons meteen. Dat is wellicht de redding geweest van de ene buizerd. De andere was al gestorven. Het werd snel duidelijk dat beide buizerds vergiftigd waren. De dierenarts kon heel wat stukken lokaas uit de krop van de nog levende buizerd halen”, zegt Sarah Defoort van het vogelopvangcentrum in Oostende.

“Afdeling Milieu-inspectie van Departement Omgeving is verwittigd over de vergiftiging. Ze hebben het lokaas en de dode buizerd meegenomen voor onderzoek. De buizerds werden gevonden aan de kust, maar in het belang van het onderzoek kunnen we niet zeggen waar precies”, aldus Sarah Defoort. De overlevende buizerd, een soort roofvogel met een spanwijdte van 130 cm, herstelt nu in een kooi in het opvangcentrum. “We hopen dat het dier dit overleeft. Het is intussen drie dagen geleden, maar het kan nog steeds fataal aflopen”, voegt ze toe.