Twee artsen AZ Damiaan binnenkort op televisie in Topdokters en Misdaaddokters Leen Belpaeme

15 januari 2019

Het programma Topdokters bombardeerde in het verleden al verschillende dokters tot bekende gezichten in Vlaanderen. Binnenkort zullen ook twee artsen die in het AZ Damiaan in Oostende werken op televisie te zien zijn. Geriater dr. Ann Vandenbroucke komt vanaf 28 januari aan bod in Topdokters en patholoog-anatoom prof. dr. Geert Van Parys vanaf woensdag 6 februari in Misdaaddokters. In Topdokters worden negen nieuwe dokters gevolgd, met elk hun eigen medische specialiteit. In Az Damiaan wordt dr. Ann Vandenbroucke gevolgd op een van de grootste geriatrische afdelingen van België. Daar ziet ze dagelijks bejaarden met heel uiteenlopende klachten. Dr. Vandenbroucke gaat voor een holistische aanpak en een zeer persoonlijke benadering van de patiënten. De kunst is te vinden waar het fout zit, het wankel evenwicht tussen verschillende vakgebieden bewaken en de medicijnen op punt stellen. En dat allemaal zonder de mens achter de patiënt uit het oog te verliezen. Naast geriater is ze ook LEIF-arts. Topdokters gaat op maandag 28 januari om 20.35 uur van start op Vier.

In Misdaaddokters praat Gilles De Coster met medische specialisten die het verhaal achter de zware misdaad reconstrueren. Als forensisch expert onderzoeken ze lichaam en geest. Professor Van Parys van het AZ Damiaan is de flandrien onder de wetsdokters. Hij doceert gerechtelijke geneeskunde en medische criminalistiek aan de Universiteit Gent. Zijn bekendste zaken zijn de Kasteelmoord, Bernard Wesphael en de Kruisboogmoord. Misdaaddokters speelt zes weken lang, vanaf woensdag 6 februari om 21.15 uur op Canvas.