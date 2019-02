Twaalf maanden cel voor heroïneverslaafde die naakt rondliep in havengebied Siebe De Voogt

07 februari 2019

14u14 4 Oostende Een 38-jarige heroïneverslaafde heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 12 maanden gekregen voor drugsbezit en openbare zedenschennis. Bernard R. werd op 2 september vorig jaar opgepakt in het havengebied van Oostende terwijl hij naakt rondliep.

Bernard T. (38) is al jaren heroïneverslaafd. Op 2 september vorig jaar kreeg de politie een bizarre melding uit het havengebied in Oostende. Iemand had gezien hoe T. er verdwaasd ronddwaalde. De man wist zelf niet hoe hij z’n kleren had verloren, maar de agenten troffen ze aan in de buurt. Bij een huiszoeking vonden ze bovendien 83 gram speed. “Ik weet niet of het die dag heel warm was, maar voor de beklaagde was het dat in elk geval wel”, sprak de procureur vorige maand in de rechtbank. T. kwam niet opdagen voor zijn proces, hoewel hij volgens het parket alle hulp kan gebruiken. Door zijn strafverleden legde de rechtbank T. een effectieve celstraf op en 8.000 euro boete. Daarvan moet hij 800 euro effectief betalen.