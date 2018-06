Tv-kijken wordt opnieuw kinderspel voor bejaarden UITVINDINGEN LEERLINGEN VEREENVOUDIGEN LEVEN RUSTHUISBEWONERS LEEN BELPAEME

29 juni 2018

02u27 0 Oostende Leerlingen van het Vesaliusinstituut bedachten in samenwerking met het Sociaal Huis een oplossing voor een aantal dagdagelijkse problemen van de bewoners van wzc Lacourt en De Boarebreker. De leerlingen ontwierpen onder meer een cover om over een afstandsbediening voor de televisie te plaatsen, zodat mensen met de dementie er beter gebruik van kunnen maken.

Het is even simpel als doeltreffend, de 'Dementia Remote Control' is een uitvinding van leerlingen uit de richtingen jeugd en gehandicaptenzorg, techniekwetenschappen en orthopedie. "We leerden twee dames kennen die problemen hadden met het bedienen van hun televisie. Ze hield het 'bakje' altijd verkeerd en ze keek maar naar één post omdat ze niet wisten hoe ze al die knopjes moesten bedienen", lichtten Judy, Nathalie, Lilith, Thibo en Saba toe. De leerlingen kwamen op het idee om een cover te plaatsen over het apparaat waardoor enkel nog de aan/uitknop te zien is en de knoppen om het volume en de zenders te bedienen. "Met de grote rode pijl tonen we in welke richting ze moeten mikken", verduidelijkt Thibo. "De cover is gemaakt in thermoplastic en gemakkelijk te verwijderen als iemand anders de andere knoppen toch nodig zou hebben."





De cover kost 3 euro. Met hun uitvinding hebben ze de eerste prijs gewonnen van het STEM-project van RVO-society. Het doel van het project was om de leerlingen te laten samenwerken vanuit verschillende disciplines en oplossingen te laten zoeken. "De leerlingen mogen in niet in hokjes kijken en leren ook doorzetten", verduidelijkt stagecoördinator Hilde Simoens van het Vesaliusinstituut. De covers zullen vanaf volgend jaar ook gemaakt worden voor andere bewoners die er nood aan hebben. "Het is wel aangenaam om te horen dat we sommige mensen echt geholpen hebben", zegt Thibo Hubrechtsen nog.





Een andere groep bedacht een oplossing voor een dame met dementie die haar rollator telkens vergat en daardoor al enkele keren gevallen was. "We hebben een bakje ontwikkeld dat oplicht als de deur opent. Door de lampjes die branden kunnen we haar aandacht trekken en ziet ze de afbeelding van de rollator waardoor ze hem niet vergeet", vertelt Sarah Wynthein.





Spelletjes voor slechtzienden

Er werden ook spelletjes ontwikkeld voor ouderen die slechtziend zijn. "Deze mensen kunnen vaak niet meedoen met de activiteiten. We hebben daarom geluidmemory gemaakt, maar ook voelpuzzels en een hockeyspel met een bal die geluid maakt en een doel met belletjes", vertelt Jessy Delefortrie.





De creaties worden nu al gebruikt in de woonzorgcentra.