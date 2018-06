Tuinen van Stene: (nu nog) onbekend terrein DEZE ZOMER RONDLEIDINGEN DOOR OOSTENDES NIEUWSTE PARK LEEN BELPAEME

23 juni 2018

02u27 0 Oostende Er wordt hard gewerkt in de Tuinen van Stene, een stukje polderlandschap verscholen tussen baanwinkels, het Sint-Andreasinstituut en Stene. Het gebied van 35 hectare wordt de komende jaren uitgebouwd tot een heuse trekpleister. Deze zomer zijn er rondleidingen.

Het park 'Tuinen van Stene' wordt geen traditioneel park, maar een innovatief park waar heel wat zal getuinierd worden. "Dit gebied zal deel uitmaken van het Groene Lint.





Er is heel wat plaats voor natuurontwikkeling en recreatie, maar er worden ook groenten gekweekt en er komen grazende koeien en schapen en vormen van innovatieve landbouw", licht schepen Jean Vandecasteele (sp.a) toe. Het voedsel dat geproduceerd wordt in de Tuinen wordt verdeeld in de regio Oostende. "Er komt onder meer een biopluktuin waar ondertussen al 130 Oostendenaars lid van zijn. De participanten komen wekelijks zelf hun groenten plukken die door boer Alexander worden gekweekt", vertelt Eli Devriendt, landschapsarchitect bij de stad Oostende.





Fietsverbinding

Er komt ook nog een veilige fietsverbinding. "We trekken het fietspad richting Pegasus aan de andere kant door, zodat ook de leerlingen van het Sint-Andreasinstituut een veilig fietspad hebben richting Stene. Bezoekers zullen hier ook kunnen wandelen langs de begraasde weides en zo richting de Schorredijk en Stenedorp wandelen, over een nieuw aan te leggen brug over het Provinciegeleed", schetst schepen Vandecasteele nog.





De Zwienesteert stroomt door het park. "Het beekje was nauwelijks nog herkenbaar. We zijn in totaal 15.000 kubieke meter aarde aan het uitgraven zodat er binnen het gebied meer water kan opgevangen worden. We weten dat er in de toekomst meer regen zal vallen in kortere periodes. Waterbuffering in het buitengebied voorkomt wateroverlast in de stad", vertelt Devriendt. Een deel van de Zwienesteert is ondertussen al uitgegraven. "Extra water met zachthellende oevers betekent extra natuurontwikkeling. Maaien zal nu gebeuren door grazers, wat ook een natuurvoordeel met zich meebrengt."





Het project is nog grotendeels onbekend. "Het leek ons nu een goed moment om het park in de kijker te plaatsen met tien rondleidingen. We nemen de geïnteresseerden mee op een parcours langs de werken en de toekomstige ontwikkelingen. De groepen starten telkens in de Sandershoeve." Inschrijven kan via www.oostende.be/tuinenvanstene.