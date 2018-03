TUI noteert meer reizigers tijdens paasvakantie 27 maart 2018

03u36 0 Oostende Steeds meer Belgische vakantiegangers kiezen de paasvakantie als tweede vakantieperiode van het jaar. Dat meent reisorganisatie TUI.

"Belgen vertrekken meestal voor een week, waardoor de tijdwinst die een regionale luchthaven oplevert de voornaamste reden is om dicht bij huis te vertrekken", zegt woordvoerder Piet Demeyere. "In Oostende noteren we 37 procent extra passagiers. Gemiddeld 56 procent van alle reizigers komt uit de eigen provincie. Vanuit Oostende worden vier nieuwe routes opgestart naar Djerba, Hurghada, Sharm El Sheikh en Corfu."





Daardoor telt Oostende achttien extra vluchten. Brussels Airport blijft evenwel de grootste en noteert 5 procent meer passagiers en 25 extra vluchten ten opzichte van Pasen 2017.





Nieuwe bestemmingen

Vanuit Brussel programmeert TUI ook vijf nieuwe bestemmingen: Lesbos en Kavala, Curaçao en Aruba op de Antillen en Valencia.





(TVA)