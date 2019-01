TUI medewerkers zamelen geld in voor Blauwe Kruis Leen Belpaeme

24 januari 2019

15u03 0

Ann Maddens, Mike Decloedt, Larissa Morias, Veronique Roles en Margot Vanderstraeten organiseerden eind december een personeelsreceptie voor hun collega’s bij reisorganisatie TUI. Ze verkochten ondermeer soep en pannenkoeken en zetten een tombola op om geld in te zamelen voor het toekomstige dierenasiel. Ze haalden in totaal 1225 euro op. Ook de directie van TUI Oostende was onder de indruk. Zij beslisten dan ook om het bedrag te verdubbelen. Met het totaal hebben ze voldoende geld ingezameld om een hondenhok en kattenhok te financieren. Beide hokken zullen daarom een TUI ‘smile’ dragen in het nieuwe dierenasiel. De cheque werd symbolisch overhandigd aan de medewerkers van het Blauwe Kruis.