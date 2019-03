TUI fly optimistisch over paasvakantie: 26 procent meer reizigers in luchthaven Oostende Timmy Van Assche

29 maart 2019

11u16 0 Oostende TUI fly Benelux ziet het aantal passagiers uit Oostende ook deze paasvakantie sterk toenemen.

Liefst 26 procent meer passagiers dan tijdens de paasvakantie 2018. Dat is het mooie resultaat dat TUI fly en de luchthaven van Oostende kunnen voorleggen voor de komende paasvakantie. De drie populairste bestemmingen vanuit Oostende blijven stevig in het zadel zitten: Alicante (Costa Blanca) is koploper en groeit met 30 procent, gevolgd door Malaga (Costa del Sol) en Tenerife. Ook de overige bestemmingen vanuit Oostende doen het goed: Palma de Mallorca groeit met 90 procent, Antalya (Turkije) met 20 procent en Gran Canaria kan 13 procent meer vakantiegangers overtuigen.

Noord-Afrika

Ook Tunesië is zeer populair. Op de vluchten naar Enfidha noteert TUI fly 60 procent meer reizigers. Verder kennen ook Hurghada en Sharm El Sheikh (Egypte), die tijdens de paasvakantie 2018 nog niet werden aangeboden vanuit Oostende , een groot succes. Naar verwachting zullen deze vluchten zelfs volzet zijn. Absolute cijfers geeft de luchtvaartmaatschappij niet vrij. “De reizigers vanuit Oostende waarderen vooral de uitstekende bereikbaarheid, de kleinschaligheid die een comfortabele vertrek zonder stress garandeert, net als de interessante parkeermogelijkheden”, zegt Sarah Saucin van TUI.