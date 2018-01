TUI fly op zoek naar 81 nieuwe collega's 02u39 9

TUI fly, de tweede grootste Belgische luchtvaartmaatschappij, breidt komend zomerseizoen het aantal bestemmingen fors uit en verhoogt de vluchtfrequenties. Door de fikse groei kan TUI fly 247 nieuwe collega's aanwerven: 160 airhostessen en stewards, 64 piloten en 23 ingenieurs. Daardoor zal TUI fly straks 1.400 werknemers tellen. In Oostende, waar TUI actief is op de luchthaven, gaan ze op zoek naar 81 nieuwe werknemers. Let wel: de vacatures gelden niet voor een specifieke luchthaven, waardoor personeel ook geen vaste werkstek heeft. Er wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de voorkeur van de kandidaten. De piloten die nu aangeworven zullen worden, moeten ervaren zijn. De 'captains' die onder Belgisch contract worden aangeworven, kunnen meteen voor minstens vijf jaar voltijds aan de slag. Voor de job van cabin crew member is geen ervaring in de sector vereist, een intensieve interne opleiding van acht weken is voorzien. Een diploma secundair onderwijs en een goede kennis Frans en Engels zijn de voornaamste vereisten. Meer info over de vacatures is te vinden op https://corporate.tui.be/nl/jobs/cabin-cockpit-crew. Deze zomer zal je vanuit Oostende naar 25 bestemmingen kunnen vliegen. Het Egyptische Sharm el Sheikh en Hurghada, het Griekse Corfu en Tunesische Djerba zijn nieuw. (TVA)