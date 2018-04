Trucker bestolen tijdens levering 05 april 2018

Een vrachtwagenchauffeur uit Brugge heeft gisteren aangifte gedaan bij de politie voor de diefstal van zijn rugzak. De man was goederen aan het leveren aan de Visserskaai in Oostende en de vrachtwagencabine was niet gesloten. De dief kon ongehinderd zijn slag slaan. De politie stelde een pv op. (BBO)