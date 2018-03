Truckchauffeur sterft na arbeidsongeval bij Mainfreight 31 maart 2018

Bij de transportfirma Mainfreight uit de Zandvoordestraat in Oostende is gisterenmorgen rond 9.30 uur een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Op parking 4 in de Hooggeleedstraat raakte een 41-jarige Poolse truckchauffeur geplet tussen een truck en een oplegger. Bij het bedrijf reageren ze aangeslagen. Een deskundige kwam tot de conclusie dat het slachtoffer zijn truck net had vastgemaakt aan een oplegger, toen het gevaarte in beweging kwam. "De man probeerde in een paniekreactie zijn vrachtwagen tot stilstand te brengen. Hij liep naar het portier, maar schatte dat verkeerd in. Daardoor raakte hij geplet. Het is niet duidelijk waarom de trekker in beweging kwam. Ook de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk is gelast met een onderzoek. Daarnaast wordt ook nog onderzocht onder welk statuut de man aan het werk was", aldus het arbeidsauditoraat van Brugge. Het slachtoffer was een werknemer van de Poolse afdeling van Mainfreight. De man reed geregeld tussen de filialen in België en Polen.





