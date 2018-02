Truck onderschept op A10 na ongeval 13 februari 2018

02u39 0

Een vrachtwagenchauffeur heeft gisterenmiddag rond 12 uur gewoon verder gereden na een ongeval in de Verenigde Natiënlaan in Oostende. Het was tot een aanrijding met een auto gekomen, weliswaar alleen met stoffelijke schade. De truck reed de A10-autosnelweg op, maar werd er onderschept door de federale wegpolitie. De vrachtwagenchauffeur had naar eigen zeggen niets opgemerkt van het ongeval. De politie stelde de nodige processen-verbaal op. (BBO)