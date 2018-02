Trio voor rechter na diefstal 4 bromfietsen 15 februari 2018

02u42 0

Drie jonge twintigers uit Oostende worden voor minstens een deel van de (brom)fietsenplaag die Oostende teistert verantwoordelijk gehouden. Zowel D.D., M.P. en K.H. verschenen gisteren voor de diefstal van 4 bromfietsen voor de rechter. Eind 2016 hield de politie een huiszoeking in de garage en woning van D.D. Ze troffen er heel wat bromfietsonderdelen aan, waarvan de chassisnummers gelinkt konden worden aan enkele gestolen exemplaren. In de woning lag ook heel wat materiaal om de bromfietsen te demonteren. Sommige bromfietsen werden opgelapt en kregen een andere kleur om verkocht te worden, met andere werd joyrided, waarna ze gedumpt werden in de Spuikom. D.D. biechtte de feiten op maar zijn vrienden ontkennen alles. "We weten niet waarom hij dat verklaarde. Wij hebben hier niets mee te maken", klonk het. De zaak werd nu uitgesteld naar 8 mei om beide mannen eerst te laten verhoren door de politie. De procureur vorderde alvast straffen van 8 en 12 maanden cel. (JHM)