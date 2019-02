Trio lokt vrouw naar Oostende om haar smartphone te stelen BBO

21 februari 2019

18u07 8 Oostende Een jonge vrouw uit Izegem is woensdagavond in Oostende door middel van een list van haar smartphone beroofd.

De vrouw werd naar de badstad gelokt nadat ze haar smartphone te koop had aangeboden op een zoekertjessite. Ze had rond 20 uur afgesproken aan het station met een potentiële koper. Volgens de politie van Oostende gingen drie mannen er tijdens de transactie met de smartphone vandoor. De vrouw deed aangifte bij de politie. Die schreef haar verklaring neer in een proces-verbaal en startte een onderzoek, onder meer op basis van camerabeelden.