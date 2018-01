Tribune KVO hersteld én verstevigd na stormschade 02u43 0 Foto Benny Proot Arbeiders herstellen het dak van de tribune.

Tijdens de stevige storm van 27 december werd de wedstrijd van KV Oostende tegen Racing Genk afgelast. Onder meer van de C-tribune, waar normaal gezien tot 1.500 supporters in de spionkop zitten, daverden stukken van het dak. Momenteel wordt hard gewerkt om het dak van de tribune te herstellen. "De worden de nog liggende golfplaten steviger vastgezet en gefixeerd. Zo zou schade aan het dak bij een volgende storm niet meer mogen gebeuren", vertelt stadiondirecteur Joost Depreux. "Daarna worden de gaten in het dak terug toegelegd. Vermoedelijk vrijdag, ten laatste maandag, zijn de herstellingen klaar." Ook het dak van de commandopost van de veiligheidsdiensten is terug in orde. Aannemer Van Huele en onderaannemer Jonckheere worden voor de werken ingeschakeld. (TVA)