Treinverkeer volledig onderbroken door defecte bovenleiding 29 november 2018

Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is gisterenavond volledig onderbroken geweest door een technisch defect aan de bovenleiding. Het probleem ontstond even na 19 uur ter hoogte van Varsenare. Even voorbij het station kwamen drie treinen vast te staan. Zo'n 120 reizigers moesten een hele tijd wachten alvorens ze geëvacueerd konden worden. "Mogelijk hingen er nog bovenleidingen naar beneden, dus moesten de passagiers blijven zitten tot er zeker geen gevaar meer was", zegt Frédéric Petit van Infrabel. De treinreizigers werden uiteindelijk met pendelbussen naar het volgende station gebracht. Tussen de stations van Brugge en Oostende werden vervangbussen ingelegd. De exacte oorzaak van het defect was bij het ter perse gaan nog niet gekend. "We doen er alles aan om het treinverkeer tegen morgenochtend (vanmorgen, red.) normaal te laten verlopen", stelt Petit. (SDVO)