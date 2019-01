Trein vol reizigers valt uit en staat meer dan uur stil Bart Boterman

23 januari 2019

14u34 0 Oostende In Oostende heeft een trein richting Brussel deze morgen meer dan een uur stilgestaan toen die net uit het perron was vertrokken. De reizigers kwamen zo tot anderhalf uur later aan op hun bestemming.

Volgens Bart Crols, de woordvoerder van de NMBS, was de trein stilgevallen en kregen technici die niet meteen in gang. Mogelijks zaten de weersomstandigheden daar voor iets tussen. Na een uur werd de trein in gang gekregen, maar diende die terug te keren naar het station van Oostende. De trein werd afgeschaft en de reizigers dienden de volgende trein richting Brussel te nemen.

Een van de reizigers was overigens Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). Hij was onderweg naar het Vlaams parlement in Brussel en uitte zijn frustratie op de sociale media. Hij riep zichzelf op om kalm te blijven.