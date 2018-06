Trefavond voor Mantelzorgers 14 juni 2018

In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Deze mensen, die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, kennis of buur, hebben behoefte aan ondersteuning, informatie, contact met lotgenoten of aan een korte vervanging. "Om aan deze noden en behoeften te beantwoorden gaat de stad Oostende aan de slag rond het thema mantelzorg, dit in samenwerking met het sociaal innovatiebureau DROPS. De bedoeling is om mantelzorgers samen te brengen, hen te versterken en in te pikken op hun concrete noden en behoeften. Het is ook belangrijk om mensen die zich dag in, dag uit inzetten voor het welzijn van anderen te erkennen, te respecteren en hen de nodige ondersteuning te geven", aldus schepen Nancy Bourgoignie. "In OC De Blomme wordt er op woensdag 27 juni in OC De Blomme een gratis Trefavond voor Mantelzorgers georganiseerd. Op het programma staat de voorstelling van een co-creatief traject waarbij men als mantelzorger zelf het project kan helpen vormgeven. Inschrijven kan in een van de Ontmoetingscentra of via ontmoeten@oostende.be", besluit schepen Nancy Bourgoignie.





(LBB)