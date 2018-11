Transmigranten opgepakt 27 november 2018

02u24 0

In de Egellaan in Zandvoorde zijn zondagnacht rond 1 uur twee transmigranten zonder geldige papieren opgepakt. Toen de twee een politiecombi zagen voorbijrijden, zetten ze het op een lopen. Dat trok de aandacht van de agenten en de twee werden tegengehouden. Dienst Vreemdelingenzaken moet over hun lot beslissen. (BBO)