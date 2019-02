Transmigranten krijgen 30 maanden cel voor twee brutale straatovervallen en inbraak Siebe De Voogt

22 februari 2019

14u00 0 Oostende Drie transmigranten hebben 30 maanden cel gekregen voor twee brutale straatovervallen in Heist en Oostende en een inbraak in Gistel. Twee van hen moeten aan de slachtoffers van de inbraak 2.000 euro schadevergoeding betalen.

Op 8 september vorig jaar eisten de Libiër Faras M. (23) en Irakees Farman K. (32) geld van een 68-jarige Oostendenaar aan een tramhalte. Ze kregen 5 euro en vonden dat niet voldoende, dus takelden ze hun slachtoffer ernstig toe. “Ze lieten hem achter met een gebroken oogkas en namen zijn gsm mee.” Faras M. werd enkele dagen later op heterdaad betrapt toen hij wilde inbreken in twee strandcabines. Hij kreeg vrijdagmorgen 30 maanden cel.

Farman K. (32) en zijn Mohammad K. (19) werden op 18 oktober per toeval gevat bij een controle tegen transmigranten. Die eerste werd herkend van camerabeelden van het incident aan de tram in Heist. Hij had cash geld en een gsm op zak die de dag zelf waren buitgemaakt bij een brutale overval in het Maria Hendrikapark in Oostende. Een 43-jarige man werd toen naar

’t Bosje gelokt en in elkaar geslagen door een groepje transmigranten.

Ook Mohammad K. bleek bij die feiten betrokken. Het duo kon via een vingerafdruk ook gelinkt worden aan een woninginbraak in Gistel. Daarbij werden in februari vorig jaar twee laptops en een rugzak gestolen. Beide heren kregen voor hun betrokkenheid bij de feiten eveneens 30 maanden cel. Aan de slachtoffers van de inbraak moeten ze 2.000 euro schadevergoeding betalen.