Transmigrant agressief na diefstal 04 juni 2018

02u43 0

In een sportwinkel in de H. Serruyslaan in Oostende werd een transmigrant zaterdagmiddag betrapt bij een winkeldiefstal. De man gedroeg zich daarna agressief tegen de uitbater en de politie werd erbij gehaald. De dief werd meegenomen naar het politiebureel en in de cel gestopt. Daar werden ook de nodige PV's opgesteld. (JHM)