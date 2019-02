Tramgebouw tegen de vlakte - heraanleg stationsplein is voor volgend jaar Leen Belpaeme

05 februari 2019

16u20 0 Oostende Het voormalige tramgebouw naast het station van Oostende is bijna volledig afgebroken. Begin januari werd de tramhalte ‘Oostende Station’ al verhuisd naar de overkapping van het station. De trein- en tramperrons liggen nu naast elkaar . Het stationsproject loopt zo bijna ten einde. Het is nu aan de stad om het stationsplein te heraanleggen met de terugkeer van het beeld van de vissersvrouwen.

De werken van NMBS voor de uitbouw van het nieuwe station zijn volledig afgerond. Momenteel is ook De Lijn volop bezig met de laatste fase van hun werken. Zo is het noordelijke tramspoor ondertussen afgewerkt. “Momenteel werken we aan het zuidspoor. Op dit moment zijn we bezig met de fundering en volgende week volgen de rails. Door de werken rijden de trams over één spoor. De trams naar Knokke houden halt op een tijdelijke locatie, aan een aanpalend perron onder de nieuwe luifel. Dat blijft zo tot aan de paasvakantie”, licht woordvoerder Inge Debruyne toe van De Lijn. “Tegen de paasvakantie zouden de sporen afgewerkt moeten zijn en hoeven de trams niet langer over één spoor te rijden. Momenteel wordt ook het gebouw van De Lijn aan de Brandariskaai afgebroken. De afbraak is vorige maandag gestart en wellicht zijn de afbraakwerken woensdagavond klaar. Na de paasvakantie wordt de busbaan aan de Natiënkaai nog afgewerkt.”

Het stationsproject loopt ondertussen al zo’n 10 jaar. Er werden heel wat werken uitgevoerd, zoals de nieuwe luifel en de aanleg van de NMBS-parking met rechtstreekse toegang naar de perrons. Later werd ook de ondergrondse fietsenstalling afgewerkt en ook het busstation is al voltooid. Ondertussen zijn nog de werken voor de keerlus van de tram van De Lijn in uitvoering. Deie werken moeten klaar zijn tegen eind 2019.

Vissersvrouwen

De laatste fase is de heraanleg van het Stationsplein. Deie werken moeten nog aanbesteed worden. “De uitvoering wordt al voorzien in het voorjaar 2020. Belangrijk daarbij is dat het beeldhouwwerk Vissersvrouwen van August Michiels terug een centrale plaats krijgt op het plein”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe. Er was in het verleden ook sprake van een groene as richting Maria-Hendrikapark. “De invulling van de zone tussen de Slachthuiskaai, de Goede Windhelling en de De Smet De Naeyerbrug, het oude wasstation van de Lijn, ligt nog niet vast. Men is wel al druk bezig aan de tekentafel.”

Momenteel kan het verkeer niet meer door langs het stationsplein. In de vorige legislatuur waren er plannen om dat ook na de werken zo te houden. De schepen laat weten dat er nog niets is beslist. “Wat betreft de mobiliteit is er nog geen definitieve beslissing genomen over welke plaats onder meer de taxi’s en een kiss&ride-zone krijgen. Deze zones bevinden zich nu in de Vindictivelaan. Het spreekt voor zich dat we bij die keuze niet alleen de veiligheid maar ook het comfort van de reiziger en weggebruiker vooropstellen”, zegt Anseeuw.