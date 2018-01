Trainingen op De Schorre afgelast door storm 19 januari 2018

Het stadsbestuur van Oostende liet gisteren preventief alle trainingen op het Sportpark De Schorre in Stene afgelasten.





"Bij dergelijke weeromstandigheden met felle rukwinden is het niet veilig om trainingen te laten doorgaan. De veiligheid van alle medewerkers, spelers, supporters en bezoekers van het sportpark primeert", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).





Zowel de trainingen van de A-kern en de jeugdploegen van KV Oostende konden niet doorgaan, net zoals die van Zandvoorde Sportief en Fusion. Ook de BMX-club, die soms op donderdag traint in het sportpark, werd verwittigd. In totaal werd een tiental trainingen afgelast.





De strekdammen bleven ook de hele dag afgesloten. Het Maria-Hendrikapark en het Leopoldpark bleven dan wel weer toegankelijk.





