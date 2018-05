Tot vijf jaar cel voor bende die coke dealde per fiets 15 mei 2018

Een drugsbende van tien Albanezen heeft in de Brugse rechtbank celstraffen tot 5 jaar gekregen omdat ze op grote schaal cocaïne dealde. De dealers hanteerden een bijzondere werkwijze: ze brachten de leveringen rond met de fiets. Hoewel de bende er alles aan deed om onder de radar van de politie te blijven, werd ze op 5 juli vorig jaar opgerold bij invallen in woningen in Oostkamp, Roeselare en Nieuwpoort. Uit het onderzoek bleken ze kilo's cocaïne aan de man te hebben gebracht, al kon volgens het parket slechts het topje van de ijsberg ontdekt worden. De rechtbank verklaarde gisterenmorgen bijna 130.000 euro aan winsten verbeurd. Acht Albanezen zitten momenteel al achter de tralies. Twee van hun kompanen zijn nog op vrije voeten. (SDVO)